Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на ул. Балчуг, Новокузнецкая, Большая Якиманка, Тверская, Каретный Ряд, Неглинная, Большая Лубянка, Ильинка и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

