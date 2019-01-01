Общество

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов

28 мая20:05

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Боровском, Калужском, Рублевском, Аминьевском, Каширском, Волоколамском, Строгинском, Новорязанском, Носовихинском, Ярославском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.

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В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на ул. Балчуг, Новокузнецкая, Большая Якиманка, Тверская, Каретный Ряд, Неглинная, Большая Лубянка, Ильинка и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

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ФОТО: РИА Новости
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