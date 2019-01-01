Загруженность московских дорог оценивается в четыре балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».



По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском, Звенигородском, Хорошевском, Рублевском, Варшавском, Новорязанском, Каширском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, на шоссе Энтузиастов.



В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Москворецкая, Новый Арбат, Тверская, Большая Ордынка, Большая Полянка, Новокузнецкая, а также в Театральном, Лубянском и Якиманском проездах.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентства городских новостей «Москва».

