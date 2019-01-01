Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов
Загруженность дорог в Москве оценивается в 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Волоколамском, Строгинском, Боровском, Рублевском, Аминьевском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Алтуфьевском, Носовихинском, Дмитровском шоссе, на Октябрьском проспекте.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Пятницкая, Большая Полянка, Остоженка, Пречистенка, Новый Арбат, Тверская, Мясницкая, Варварка и других.
По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».
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