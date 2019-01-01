Загруженность дорог столицы оценивается в 5 баллов

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Новый Арбат, Спиридоновка, Неглинная, Варварка и других

По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в столице снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».

