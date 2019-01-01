Загруженность дорог столицы оценивается в 5 баллов
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Строгинском, Рублевском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Каширском, Варшавском, Новорязанском, Щелковском, Дмитровском, Носовихинском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Новый Арбат, Спиридоновка, Неглинная, Варварка и других
По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в столице снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».
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