Загруженность дорог оценивается в 7 баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы сейчас отмечаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском и Новорязанском шоссе, Октябрьском проспекте, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, Пречистенской набережной, улицах Пятницкая, Остоженка, Пречистенка, Знаменка, Новый Арбат, Большая Никитская, Мясницкая и других, сообщает Агентство «Москва».

