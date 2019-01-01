Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Киевском, Носовихинском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Моховая, Воздвиженка, Тверская, Большая Лубянка и других.

Согласно данным сервиса в 21:00 загруженность дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

