Загруженность дорог Москвы оценивается в 4 балла
Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, на автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Можайском, Киевском, Носовихинском шоссе.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Воздвиженка, Ильинка, Тверская, Охотный Ряд, Мясницкая.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, передает АГН «Москва».
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