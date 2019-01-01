Загруженность дорог Москвы оценивается в 4 балла

Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, на автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Можайском, Киевском, Носовихинском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Воздвиженка, Ильинка, Тверская, Охотный Ряд, Мясницкая.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, передает АГН «Москва».

