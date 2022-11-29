Загрутдинов: на севере Москвы построят четыре путепровода за три года

Четыре путепровода планируется построить в течение трех лет в Северном административном округе Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что все четыре объекта уже находятся в стадии строительства.



Среди наиболее значимых объектов на севере Москвы Загрутдинов отметил: Дмитровский путепровод, в районе платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги; путепровод через пути Савеловского направления московской железной дороги (МЖД), который соединит улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей; путепровод через МЦД-3 Октябрьского направления МЖД в районе 24-25 км Ленинградского шоссе; путепровод через пути МЦД-1, который от Дмитровского шоссе выйдет за Алтуфьевское шоссе на улицу Хачатуряна.



Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что реализация этих дорожных проектов создаст для водителей дополнительные маршруты передвижения, что позволит уменьшить заторы и улучшить транспортную ситуацию в столице, добавил Загрутдинов.



Всего в Москве с 2011 по 2021 годы уже возведены 18 путепроводов. В перспективе до 2026 года в рамках адресной инвестиционной программы города предусмотрена реализация проектов строительства 20 путепроводов.

