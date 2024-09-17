Задержанному экс-адвокату Пашаеву грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости.

Экс-адвоката Пашаева задержали в Москве за мошенничество по делу Блиновской

Согласно Уголовному кодексу, статья об особо крупном мошенничестве предусматривает тюремное заключение сроком до десяти лет. Также при этом преступлении может быть назначен штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы (другого дохода) фигуранта за период до 3 лет либо до двух лет ограничения свободы.

Ранее Пашаева задержали в Москве, пишет 360.ru. По данным правоохранителей, экс-адвокат предлагал бизнесмену Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской, за крупное денежное вознаграждение освободить пару от уголовной ответственности по возбужденному против них делу.

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ФОТО: НСН
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