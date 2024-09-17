Задержанному экс-адвокату Пашаеву грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество
Бывшему адвокату Эльману Пашаеву может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно Уголовному кодексу, статья об особо крупном мошенничестве предусматривает тюремное заключение сроком до десяти лет. Также при этом преступлении может быть назначен штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы (другого дохода) фигуранта за период до 3 лет либо до двух лет ограничения свободы.
Ранее Пашаева задержали в Москве, пишет 360.ru. По данным правоохранителей, экс-адвокат предлагал бизнесмену Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской, за крупное денежное вознаграждение освободить пару от уголовной ответственности по возбужденному против них делу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru