Задержан мужчина, бросивший сыновей в Шереметьеве

Задержан мужчина, который ранее бросил двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ. Задержанного подозревают в совершении преступлений по трём статьям уголовного кодекса: «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража».

В конце января Виктор Гаврилов прилетел в Москву из Хабаровска с сыновьями 2011 и 2014 годов рождения. Он оставил мальчиков в аэропорту «Шереметьево» и улетел в Ростов-на-Дону. В оставленной записке он сообщил, что из-за материальных трудностей временно не может заботиться о сыновьях и заберет их позднее.

Позднее мужчина явился в полицию с повинной и объяснил, что оставил детей, чтобы найти работу, отмечает Ura.ru. Между тем, бывшая жена Гаврилова обвинила его в регулярном избиении. Она также утверждает, что у экс-супруга есть психическое расстройство.

Детей уже передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре.

