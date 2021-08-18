Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре
Задержан четвёртый из пятерых сбежавших из ИВС в подмосковной Истре. Речь идёт об Александре Бутнару. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в одном из посёлков Новгородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольгу Врадий. Сейчас принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области. Следователи устанавливают пособников сбежавшего, пишет RT.
А 12 августа сотрудники полиции задержали третьего беглеца из изолятора временного содержания в Истре. Он сдался самостоятельно. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что сдавшийся полиции заключенный может рассчитывать на минимальное наказание в случае сотрудничества со следствием
А ранее стало известно о задержании 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Они прятались на съемной квартире в Подольске, где их и нашли сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент на свободе остаётся Александра Мавриди который обвиняется в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова.
Пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа.
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