Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре

А 12 августа сотрудники полиции задержали третьего беглеца из изолятора временного содержания в Истре. Он сдался самостоятельно. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что сдавшийся полиции заключенный может рассчитывать на минимальное наказание в случае сотрудничества со следствием

А ранее стало известно о задержании 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Они прятались на съемной квартире в Подольске, где их и нашли сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент на свободе остаётся Александра Мавриди который обвиняется в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова.

Пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа.