Задавшая вопрос Путину жительница Краснодара сообщила о падении цен на яйца

По словам женщины, цены пошли вниз после прямой линии. До мероприятии десяток яиц стоил 220 рублей, после — 180, утверждает она.

«Люди звонят и говорят, что у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня», - заявила жительница Краснодара в беседе с РИА Новости.

Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Глава государства пообещал, что ситуация будет улучшаться.

По данным Росстата, с 5 по 11 декабря цены на яйца выросли на 4,6%, напоминает «Радиоточка НСН».

