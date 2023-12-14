Задавшая вопрос Путину жительница Краснодара сообщила о падении цен на яйца
Жительница Краснодара, задавшая на прямой линии с президентом Владимиром Путиным вопрос о росте цен на яйца и мясо птицы, сообщила о падении цен на местном рынке.
По словам женщины, цены пошли вниз после прямой линии. До мероприятии десяток яиц стоил 220 рублей, после — 180, утверждает она.
«Люди звонят и говорят, что у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня», - заявила жительница Краснодара в беседе с РИА Новости.
Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Глава государства пообещал, что ситуация будет улучшаться.
По данным Росстата, с 5 по 11 декабря цены на яйца выросли на 4,6%, напоминает «Радиоточка НСН».
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