Заболевший COVID-19 Владимир Кузьмин перестал выходить на связь
Младший брат музыканта Владимира Кузьмина Александр заявил, что его родственник, ранее госпитализированный с коронавирусом, перестал выходить на связь, сообщает «Собеседник».
По его словам, о состоянии Владимира он узнавал от своего племянника, однако теперь не может связаться ни с кем из членов семьи музыканта.
«Это меня пугает», - отметил Кузьмин-младший.
В издании добавили, что Кузьмины давно конфликтовали, и Владимир даже заблокировал номер телефона Александра, однако до недавнего времени младший брат получал информацию о самочувствии старшего.
Ранее Владимир Кузьмин в своём Instagram рассказал, что несмотря на прививку, заболел COVID-19, сообщает Ura.ru. По словам музыканта, он чувствует себя нормально.
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