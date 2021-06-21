Заболевший COVID-19 Владимир Кузьмин перестал выходить на связь

Младший брат музыканта Владимира Кузьмина Александр заявил, что его родственник, ранее госпитализированный с коронавирусом, перестал выходить на связь, сообщает «Собеседник».

По его словам, о состоянии Владимира он узнавал от своего племянника, однако теперь не может связаться ни с кем из членов семьи музыканта.

«Это меня пугает», - отметил Кузьмин-младший.

В издании добавили, что Кузьмины давно конфликтовали, и Владимир даже заблокировал номер телефона Александра, однако до недавнего времени младший брат получал информацию о самочувствии старшего.

Ранее Владимир Кузьмин в своём Instagram рассказал, что несмотря на прививку, заболел COVID-19, сообщает Ura.ru. По словам музыканта, он чувствует себя нормально.

