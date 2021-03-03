За сутки в России обнаружили 10 565 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрированы 10 565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.

Общее число заболевших с начала пандемии в России составило 4 268 215 человек, из них скончались 86 896 пациентов.

По приросту заболевших лидирует Москва, где зарегистрировали 1277 новых случаев заболевания, на втором месте Санкт-Петербург – 973 человек.

Отмечается, что 14 966 человек выздоровели за последние 24 часа, погибли 441 человек. При этом 343 279 заболевших переносят COVID-19 в активной форме.



