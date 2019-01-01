За полгода Facebook удалил миллиарды аккаунтов

Сотрудники компании Facebook с октября 2018 года по март нынешнего удалили из более 3 миллиардов аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.

Большинство этих аккаунтов были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации, передает «Интерфакс».