Общество

За полгода Facebook удалил миллиарды аккаунтов

23 мая20:46

Сотрудники компании Facebook с октября 2018 года по март нынешнего удалили из более 3 миллиардов аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.

Большинство этих аккаунтов были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации, передает «Интерфакс».

В Facebook признали вред пассивного пользования социальными сетями

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания (Facebook Inc.), владеющая ею. Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Facebook