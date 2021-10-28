За опасное вождение начнут штрафовать на три тысячи рублей

За опасное вождение теперь будут штрафовать, следует из новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Термин «опасное вождение» появился в КоАП весной 2016 года. Он обозначает отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резкое торможение, за исключением экстремальных ситуаций, препятствование обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации.

До недавнего времени административное законодательство не предполагало санкций за подобные действия. Теперь после вступления изменений в силу такое нарушение дорожного движения будет предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Нарушения ПДДВодительские Права
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