За четыре года в Москве появится еще 300 точек заправки электромобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об этапах развития электрического транспорта в российской столице. Соответствующее заявление он сделал во время осмотра новых электромобилей каршеринга «Яндекс.Драйв».

Градоначальник, в частности, заявил, что городские власти будут способствовать внедрению электромобилей в инфраструктуру столицы. Сергей Собянин назвал интересными инициативы о переходе каршеринга на электромобили и отметил, что город будет стимулировать этот процесс.

Кроме того, по мере развития отечественного автопрома будут рассмотрены варианты перехода служебного и коммунального транспорта на электрические двигатели уже в ближайшие годы. Собянин напомнил, что первую закупочную партию электромотоциклов получила полиция Москвы. Однако важно развивать и соответствующую инфраструктуру - зарядки для электромобилей.

«Мы договорились с «Россетями», что в ближайшие четыре года они поставят 300 точек заправки электромобилей», - отметил Сергей Собянин. Ранее было принято решение о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей.

Один из операторов московского каршеринга, компания «Яндекс.Драйв» уже пополнила свой парк 30 электромобилями Nissan Leaf. Без подзарядки машины смогут преодолеть расстояние до 270 км. Автомобиль можно арендовать на 30 минут, час или полтора часа, чтобы ее не пришлось заряжать. Перемещаться можно по всему городу и за его пределами, но сдать автомобиль необходимо внутри Садового кольца.

Арендовать электромобиль смогут пользователи не моложе 26 лет и со стажем вождения не менее шести лет. Отмечается, что внедрением электромобилей в систему каршеринга занимается и другой оператор – YouDrive. В парке оператора уже 10 электромобилей.

