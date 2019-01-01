YouTube заблокировал видео с оскорблением экстремистами Герба России
Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к видеозаписям с заявлениями лидеров бандформирований, в частности речь идет о роликах с участием Шамиля Басаева. Также под запрет попали и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу России.Такое решение руководством видеохостинга было принято после уведомления Роскомнадзора.
Уведомление было отправлено на основании требования Генеральной прокуратуры в рамках исполнения федерального закона «о неуважении к государственным символам».
Ранее Госдума приняла пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК России об экстремизме. Один из инициаторов смягчения наказания по статье, писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал в эфире НСН, что результаты принятого в третьем чтении законопроекта уже есть.
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