YouTube заблокировал видео с оскорблением экстремистами Герба России

Уведомление было отправлено на основании требования Генеральной прокуратуры в рамках исполнения федерального закона «о неуважении к государственным символам».

Ранее Госдума приняла пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК России об экстремизме. Один из инициаторов смягчения наказания по статье, писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал в эфире НСН, что результаты принятого в третьем чтении законопроекта уже есть.

