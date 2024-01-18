YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера и актера Никиты Михалкова «БесогонTV».

Суд решил не блокировать YouTube-канал Ивлеевой из-за видео с нецензурной лексикой

При попытке зайти на канал сайт показывание сообщение о том, что страница недоступна.

Ранее американский видеохостинг заблокировал канал комика Андрея Бочарова. По словам артиста, в Google назвали причиной «дискриминационные высказывания автора».

Депутат Госдумы Антон Горелкин назвал блокировку YouTube сложно реализуемой. Парламентарий полагает, что те, кто призывают к немедленному ограничению доступа к ресурсу, «просто не понимают, о чем говорят», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:БлокировкаYoutubeНикита Михалков

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