YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера и актера Никиты Михалкова «БесогонTV».
При попытке зайти на канал сайт показывание сообщение о том, что страница недоступна.
Ранее американский видеохостинг заблокировал канал комика Андрея Бочарова. По словам артиста, в Google назвали причиной «дискриминационные высказывания автора».
Депутат Госдумы Антон Горелкин назвал блокировку YouTube сложно реализуемой. Парламентарий полагает, что те, кто призывают к немедленному ограничению доступа к ресурсу, «просто не понимают, о чем говорят», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минфин Франции нагрянула полиция с обыском по делу о переходе в «ПСЖ» Неймара
- YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
- Цены на перелеты по России в экономклассе выросли за год на 22%
- Франция опровергла присутствие своих наемников в Харькове
- Peacock покажет расширенные версии эпизодов сериала «Офис»
- СМИ: сцена с Киркоровым исчезла из сериала «Сваты»
- «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Сафоновым до 2029 года
- Медведев вышел в третий круг Australian Open
- Туберкулез обнаружили у школьника в Санкт-Петербурге
- Аргентинская провинция выпустит свою квазивалюту на фоне реформ Милея
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru