YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова

При попытке зайти на канал сайт показывание сообщение о том, что страница недоступна.

Ранее американский видеохостинг заблокировал канал комика Андрея Бочарова. По словам артиста, в Google назвали причиной «дискриминационные высказывания автора».

Депутат Госдумы Антон Горелкин назвал блокировку YouTube сложно реализуемой. Парламентарий полагает, что те, кто призывают к немедленному ограничению доступа к ресурсу, «просто не понимают, о чем говорят», передает «Радиоточка НСН».

