Youtube удалил украинский фильм о крушении Boeing в Донбассе

Видеохостинг YouTube запретил премьерный показ фильма о крушении малайзийского Boeing на Донбассе, сообщает портал «Украина.ру».

В фильме-расследовании украинского журналиста Андрея Лактионова сделан акцент на версию о причастности украинских военных к катастрофе с рейсом MH17 .

Видео было загружено на Youtube-канал «Украина.ру» и должно было появиться в открытом доступе 12 ноября, накануне возобновления в Нидерландах слушаний по делу о крушении самолёта. Однако видеохостинг признал фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и удалил его до первого показа.

Крушение Boeing рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур произошло в Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся в самолёте.

В Нидерландах 9 марта начался суд по делу о крушении малайзийского Boeing. По версии следствия, лайнер был сбит из российского ЗРК «Бук», принадлежащего зенитно-ракетной бригаде из Курска. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

