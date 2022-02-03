В России предложили обязать YouTubе отчитываться о причинах блокировки видео

Видеохостинг YouTube и другие иностранные видеосервисы с пользовательским контентом могут обязать публично разъяснять причины удаления или блокировки роликов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Как отмечает издание, с такой инициативой выступила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), предложение уже направили в Минцифры и Минкультуры.

АППСИМ указывает на массовые случаи мошенничества с правами на YouTube, когда некие компании заявляют о себе как об обладателях музыкальных прав. Впоследствии эти правообладатели жалуются на другие ролики, содержащие эти композиции, и видеохостинг их блокирует.

Эксперты отмечают, что из-за скрытых контактов «правообладателей» оспорить блокировку сложно или вовсе невозможно. В АППСИМ также предлагают публиковать эти данные.

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ФОТО: pixabay.com
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