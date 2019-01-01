YouTube повысит образование пользователей
Хостинг YouTube для своих пользователей готовится ввести образовательные плейлисты. Воспользоваться их контентом можно без стандартных алгоритмов рекомендации. В Learning Playlist будут включены видеоматериалы по различным дисциплинам – от литературы до физики. Как и учебники, плейлисты будут содержать ключевые понятия, содержание построят по принципу от простого к сложному, разделят на главы. Это сможет делать также и сам пользователь в рамках конкретной темы благодаря новым функциям.
Планируется, что в плейлистах окажутся завоевавшие популярность каналы: TED-Ed, Khan Academy, Crash Course.
Ранее ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров в эфире НСН рассказал, на кого нельзя выучить онлайн.
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