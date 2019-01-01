YouTube повысит образование пользователей

Хостинг YouTube для своих пользователей готовится ввести образовательные плейлисты. Воспользоваться их контентом можно без стандартных алгоритмов рекомендации. В Learning Playlist будут включены видеоматериалы по различным дисциплинам – от литературы до физики. Как и учебники, плейлисты будут содержать ключевые понятия, содержание построят по принципу от простого к сложному, разделят на главы. Это сможет делать также и сам пользователь в рамках конкретной темы благодаря новым функциям.