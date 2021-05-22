YouTube начнет вставлять рекламу во все видео с 1 июня

Сейчас рекламные ролики вставляются в видео, опубликованные на подключенных к партнерской программе каналах с количеством подписчиков не менее тысячи человек и как минимум четырьмя тысячами часов просмотров за год.

Также доход всех авторов контента за пределами США будет считаться роялти и начнет облагаться налогом согласно американскому законодательству. Пользователям необходимо предоставить видеохостингу данные о названии канала, юридического лица, а также идентификационный номер налогоплательщика. При отсутствии этих сведений сервис может удерживать до 24% дохода.

