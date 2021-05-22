YouTube начнет вставлять рекламу во все видео с 1 июня
Видеосервис YouTube с 1 июня начнет интегрировать рекламу во все размещенные на платформе видео. Условия использования видеохостинга опубликованы на сайте компании.
Сейчас рекламные ролики вставляются в видео, опубликованные на подключенных к партнерской программе каналах с количеством подписчиков не менее тысячи человек и как минимум четырьмя тысячами часов просмотров за год.
Также доход всех авторов контента за пределами США будет считаться роялти и начнет облагаться налогом согласно американскому законодательству. Пользователям необходимо предоставить видеохостингу данные о названии канала, юридического лица, а также идентификационный номер налогоплательщика. При отсутствии этих сведений сервис может удерживать до 24% дохода.
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