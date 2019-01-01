Яростный коммунальщик облил и избил пешехода в Подмосковье

В подмосковном городском округе Дзержинский водитель поливальной машины облил и избил мужчину, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Как сообщил пострадавший, по дороге к автобусной остановке ему навстречу ехала работающая поливальная машина. Тротуар был узким и мужчина не смог отойти с пути коммунальной службы, понадеявшись, что водитель выключит воду и даст ему пройти.

«В итоге поливальщик поехал прямо на меня и облил. Я постучал ему в форточку и сделал замечание. Ему это не понравилось, он вышел разбираться, сквернословя и провоцируя на драку. Мы сцепились, он поставил подножку и повалил меня на землю. Одежда оказалась испорчена», - рассказал пострадавший.

По факту произошедшего житель Подмосковья написал заявление в полицию. Сотрудники администрации городского округа пообещали уволить коммунальщика.

