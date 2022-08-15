Ярошенко заявил о возобновлении уголовного дела против причастных к его похищению
Летчик Константин Ярошенко, который вернулся в Россию после того, как провел почти 12 лет в американской тюрьме, сообщил о возобновлении уголовного дела против причастных к его похищению. Об этом сообщает ТАСС.
«Мне позвонили из ростовского [следственного управления] СК и сказали, что дело возобновили. Это дело в отношении 22 граждан США и Либерии, а также компаний, которые причастны к моему похищению, пыткам и нарушению ряда международных законов и конвенций, в том числе законодательства РФ, США, Украины и Либерии», — рассказал Ярошенко агентству.
Летчик добавил, что в Ростове-на-Дону дал показания по этому делу.
Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году, год спустя в США его признали виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы, напоминает Газета.ру. Россиянину отказали в депортации, и Ярошенко отбывал срок в тюрьме в Коннектикуте. Весной 2022 года летчика обменяли на гражданина США Тревора Рида, отмечает телеканал «360».
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