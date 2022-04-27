Ярошенко заявил о пытках в тюрьмах США и плохом здоровье

Россиянин Константин Ярошенко, обмененный на гражданина США Тревора Рида, рассказал о пытках в американских тюрьмах. Он признался, что его здоровье подорвано из-за плохого отношения к нему в заведениях пенитенциарной системы Америки.

«Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее», - заметил лётчик в эфире российского телевидения. В среду, 27 апреля министерство иностранных дел объявило о состоявшейся процедуре обмена Ярошенко на студента Рида, осуждённого в Москве на 9 лет колонии за нападение в состоянии алкогольного опьянения на полицейских.

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Константин Ярошенко с сентября 2011 года отбывал в США по приговору суда 20-елтни срок заключения по обвинению в попытке контрабанды крупной партии наркотиков. Он полностью отрицает вину и считает своё дело сфабрикованной провокацией.

Обмен был произведён сегодня в турецкой Анталье, после чего Ярошенко доставили на самолёте в Москву через Сочи.

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ФОТО: скриншот видео
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