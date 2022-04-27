Ярошенко заявил о пытках в тюрьмах США и плохом здоровье

Россиянин Константин Ярошенко, обмененный на гражданина США Тревора Рида, рассказал о пытках в американских тюрьмах. Он признался, что его здоровье подорвано из-за плохого отношения к нему в заведениях пенитенциарной системы Америки.

«Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее», - заметил лётчик в эфире российского телевидения. В среду, 27 апреля министерство иностранных дел объявило о состоявшейся процедуре обмена Ярошенко на студента Рида, осуждённого в Москве на 9 лет колонии за нападение в состоянии алкогольного опьянения на полицейских.