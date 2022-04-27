Ярошенко заявил о пытках в тюрьмах США и плохом здоровье
Россиянин Константин Ярошенко, обмененный на гражданина США Тревора Рида, рассказал о пытках в американских тюрьмах. Он признался, что его здоровье подорвано из-за плохого отношения к нему в заведениях пенитенциарной системы Америки.
«Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее», - заметил лётчик в эфире российского телевидения. В среду, 27 апреля министерство иностранных дел объявило о состоявшейся процедуре обмена Ярошенко на студента Рида, осуждённого в Москве на 9 лет колонии за нападение в состоянии алкогольного опьянения на полицейских.
Константин Ярошенко с сентября 2011 года отбывал в США по приговору суда 20-елтни срок заключения по обвинению в попытке контрабанды крупной партии наркотиков. Он полностью отрицает вину и считает своё дело сфабрикованной провокацией.
Обмен был произведён сегодня в турецкой Анталье, после чего Ярошенко доставили на самолёте в Москву через Сочи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- Ярошенко заявил о пытках в тюрьмах США и плохом здоровье
- Собянин: В Москве нет дефицита товаров
- Путин задумал эксперимент по продаже рецептурных лекарств онлайн
- Аналитику ждут снижения ставки ЦБ РФ в пятницу минимум до 15%
- СМИ: Итальянская Eni готова платить за российский газ в рублях
- В Вашингтоне простились с Мадлен Олбрайт
- Лётчик Ярошенко доставлен в Москву после обмена на Рида
- Нехаммер: Для отказа от поставок газа из России могут потребоваться годы
- Минобороны РФ отчиталось об ударах по объектам ВСУ за день
- Рейтинг добросовестных налогоплательщиков может появиться в РФ по поручению Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru