Ярмольника обязали заплатить ФСО полмиллиона рублей за Mercedes

Актера Леонида Ярмольника обязали выплатить Федеральной службе охраны РФ 432 тысячи рублей в качестве компенсации за поврежденный в аварии ведомственный Mercedes-Benz. Такое постановление принял Хамовнический суд столицы по иску ФСО, передает Ura.ru.

Кроме того, Ярмольник, который ранее отказался от званий Заслуженного и Народного артиста России, обязан будет заплатить 7 тысяч рублей государственной пошлины.

Как отмечает АГН «Москва», сам актёр заявил, что, возможно, напишет киносценарий по мотивам своей судебной тяжбы с ФСО. Ранее адвокат актера заявлял, что Ярмольник не отрицает факт аварии и готов заплатить, но значительно меньшую сумму, чем просила ФСО. Вместе с тем, обжаловать решение суда Ярмольник не намерен.

ДТП с участием служебного Mercedes ФСО произошла 22 октября 2016 года по вине артиста. В аварии были повреждены также еще несколько автомобилей. Страховка частично покрыла ремонт. Служба охраны требовала с Ярмольника 830 тысяч рублей.

