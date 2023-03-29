«Ярко и свежо!»: На каких цветах в одежде сделать акцент этой весной

Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН рассказал, на какие цвета в одежде обратить внимание этой весной.

«Россияне весной в этом году будут носить то, что смогут найти из остатков на маркетплейсах и в торговых центрах. Надеюсь, это будут какие-то яркие вещи, которые соответствуют весне, это начало нового сезона. Хотелось бы видеть людей не только в черном, пусть это будет что-то салатовое или приглушенно-зеленое, оттенки розового цвета на девушках. Разумеется, это должно быть свежо, ярко и прекрасно», - отметил он.

Ранее стилист, суперзвезда Сергей Зверев в пресс-центре НСН назвал имена перспективных молодых дизайнеров, с которыми он сам успел посотрудничать.

