«Ярко и свежо!»: На каких цветах в одежде сделать акцент этой весной
Fashion-критик Александр Белов посоветовал россиянам добавить зеленые и розовые вещи в гардероб.
Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН рассказал, на какие цвета в одежде обратить внимание этой весной.
«Россияне весной в этом году будут носить то, что смогут найти из остатков на маркетплейсах и в торговых центрах. Надеюсь, это будут какие-то яркие вещи, которые соответствуют весне, это начало нового сезона. Хотелось бы видеть людей не только в черном, пусть это будет что-то салатовое или приглушенно-зеленое, оттенки розового цвета на девушках. Разумеется, это должно быть свежо, ярко и прекрасно», - отметил он.
Ранее стилист, суперзвезда Сергей Зверев в пресс-центре НСН назвал имена перспективных молодых дизайнеров, с которыми он сам успел посотрудничать.
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