Японский журналист призвал РФ покаяться за операцию 1945 года
Власти России ради хороших отношений с Токио должны признать ошибкой военную операцию СССР против Японии в августе 1945 года. Такую точку зрения в материале для издания Sankei Shimbu высказал журналист Ресуке Эндо, сообщает телеканал «360».
В частности, журналист обвинил Советский Союз в «государственном преступлении», так как в советском плену погибли или пропали без вести 55 тысяч японских солдат и офицеров, отмечает Ura.ru.
Советский Союз вступил в войну против Японии 9 августа 1945 года. После капитуляции Токио в состав СССР были возвращены южная часть Сахалина, а также Курильские острова.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Заворотнюк отказалась лечиться «чудо-вакциной» Жанны Фриске
- Кировское МВД не нашло вины сотрудника, сбившего «пьяного» мальчика
- В Кремле обозначали сроки визита Эрдогана
- Сына экс-судьи арестовали по подозрению в убийстве биатлониста
- «Красивые» номера для авто предложили продавать через госуслуги