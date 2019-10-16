Японский журналист призвал РФ покаяться за операцию 1945 года

Власти России ради хороших отношений с Токио должны признать ошибкой военную операцию СССР против Японии в августе 1945 года. Такую точку зрения в материале для издания Sankei Shimbu высказал журналист Ресуке Эндо, сообщает телеканал «360».

В частности, журналист обвинил Советский Союз в «государственном преступлении», так как в советском плену погибли или пропали без вести 55 тысяч японских солдат и офицеров, отмечает Ura.ru.

Советский Союз вступил в войну против Японии 9 августа 1945 года. После капитуляции Токио в состав СССР были возвращены южная часть Сахалина, а также Курильские острова.

