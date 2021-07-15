Япония перед Олимпиадой увеличила карантин для туристов из Москвы

Япония, в столице которой 23 июля стартуют Олимпийские игры, ужесточила ограничения, связанные с COVID-19, для гостей из Москвы, сообщает ТАСС.

С 18 июля для приезжающих из Москвы будет введен шестидневный карантин в специализированных местах или отелях.

Это решение вызвано обеспокоенностью японцев из-за распространения в российской столице мутировавшего штамма коронавируса.

На сегодняшний день карантин для туристов из Москвы составляет три дня. При этом ПЦР-тест необходимо сдавать на третий и на шестой день.

Олимпиада в Токио должна была пройти год назад, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Она начнется 23 июля и завершится 8 августа. Соревнования пройдут без зрителей.

