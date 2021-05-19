«Яндекс.Учебник» запустил интерактивный школьный курс по информатике
Цифровая платформа «Яндекс.Учебник» представила бесплатный интерактивный школьный курс по информатике интерактивный школьный курс по информатике для учащихся 7-х классов. Он включает в себя теоретические материалы, конспекты и практические задания с автопроверкой, сообщили представители проекта.
Этот курс, в частности, расскажет семиклассникам, как программировать на Python, создавать компьютерную графику, пользоваться облачными хранилищами, научит школьников отличать фишинговые сайты от настоящих и безопасно использовать пароли.
Курс информатики от «Яндекс.Учебника» одобрили эксперты ВШЭ и МФТИ. Его опробовали в школах 43 регионов России. Отмечается, что интерактивная программа поможет подготовиться и успешно сдать основной государственный экзамен (ОГЭ).
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