«Яндекс.Учебник» запустил интерактивный школьный курс по информатике

Цифровая платформа «Яндекс.Учебник» представила бесплатный интерактивный школьный курс по информатике интерактивный школьный курс по информатике для учащихся 7-х классов. Он включает в себя теоретические материалы, конспекты и практические задания с автопроверкой, сообщили представители проекта.

Этот курс, в частности, расскажет семиклассникам, как программировать на Python, создавать компьютерную графику, пользоваться облачными хранилищами, научит школьников отличать фишинговые сайты от настоящих и безопасно использовать пароли.

Курс информатики от «Яндекс.Учебника» одобрили эксперты ВШЭ и МФТИ. Его опробовали в школах 43 регионов России. Отмечается, что интерактивная программа поможет подготовиться и успешно сдать основной государственный экзамен (ОГЭ).

