«Яндекс» закроет сервис «Яндекс.Инвестиции» из-за санкций против ВТБ
Компания «Яндекс» сообщила о решении закрыть «Яндекс.Инвестиции» из-за санкций в отношении партнера сервиса ВТБ банка. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на пресс-службу IT-компании.
Письмо о решении было разослано пользователям сервиса. В нем поясняется, что решение принято из-за ограничений в управлении активами после санкций против ВТБ. К примеру, ограничены торги ценными бумагами иностранных компаний.
Отмечается, что закрытие будет поэтапным. Продать активы и вывести средства можно будет до 15 апреля.
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