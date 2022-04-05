«Яндекс» закроет сервис «Яндекс.Инвестиции» из-за санкций против ВТБ

Компания «Яндекс» сообщила о решении закрыть «Яндекс.Инвестиции» из-за санкций в отношении партнера сервиса ВТБ банка. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на пресс-службу IT-компании.

Письмо о решении было разослано пользователям сервиса. В нем поясняется, что решение принято из-за ограничений в управлении активами после санкций против ВТБ. К примеру, ограничены торги ценными бумагами иностранных компаний.

Отмечается, что закрытие будет поэтапным. Продать активы и вывести средства можно будет до 15 апреля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Яндекс
ТЕГИ:Яндекс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры