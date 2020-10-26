«Яндекс» раскрыл статистику выдачи данных пользователей властям
«Яндекс» раскрыл, какую информацию о пользователях компания передает органам государственной власти, передает 360.
В числе этой информации оказались электронная почта, «Яндекс.Паспорт», поездки на такси и другие. Как отмечается на сайте телеканала, компания отказала в информации по 2468 запросам из 15376.
Чаще всего органы власти запрашивают геопозицию, поездки на такси, данные паспорта и электронной почты, при этом содержание переписки в почте могут передать лишь по решению суда.
В компании пояснили, что рассматривает те запросы, которые поступили по официальным каналам и соответствуют формальным требованиям. При это она не раскрывает больше информации, чем та, что была запрошена.
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