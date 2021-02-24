«Яндекс» получил предупреждение от ФАС из-за поисковой выдачи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала «Яндексу» предупреждение, потребовав прекратить предоставлять преимущества в поисковой системе собственным сервисам компании.

«ООО «Яндекс» предоставляет сервисам группы «Яндекс» преимущественные возможности по продвижению (привлечению внимания пользователей) сервисов в поисковой системе «Яндекс», что приводит к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных рынках», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФАС.

В ведомстве отмечают, что действия компании «содержат признаки злоупотребления доминирующим положением». «Яндекс» в месячный срок должен обеспечить участникам рынка равные условия демонстрации на страницах поисковика.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, «Яндекс» не согласен с предупреждением ФАС. По мнению руководства поискового гиганта, часть требований антимонопольного ведомства уже реализована в поисковых сервисах, а исполнение других ухудшит качество поиска и положение компании на рынке.

