«Яндекс» переименовал станции московского метрополитена

Компания «Яндекс» выпустила альтернативный вариант схемы московского метрополитена. Смена привычных станций метро приурочена к 84-летию подземки, которое празднуется сегодня, 15 мая.

Для создания новой карты за основу были взяты запросы пассажиров, которые искали достопримечательности или необходимые заведения рядом с метро с помощью сервиса «Яндекс.Карты». Сообщается, что станциям были присвоены названия, которые соответствуют геолокациям, которые расположены рядом и пользуются наибольшей популярностью.

В том числе, станция «Александровский сад» была переименована в «Кремлевский дворец», «Боровицкая» стала «Театром эстрады», «Охотный ряд» получил название «Большой театр», а станция метро «Театральная» названа в честь торгового комплекса «ГУМ».

Сообщается, что также были переименованы аналитиками «Яндекс» и станции Санкт-Петербуржского метрополитена.

Ранее пресс-секретарь Московского метрополитена Андрей Кружалин в беседе с НСН возмутился, что запретом на селфи на железнодорожных объектах.

