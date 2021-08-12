«Яндекс» назвал необычные названия российских населенных пунктов

Аналитики «Яндекс.Карт» совместно с лингвистами изучили названия российских населенных пунктов и выявили самые распространенные, длинные и необычные из них. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

По данным исследования, больше всего в стране населенных пунктов под названием Александровка (333), Ивановка (280), Михайловка (272), Каменка (252) и Никольское (241).

Около 65 тысяч названий встречаются на карте России единожды, и среди них встречается много необычных топонимов. В частности, специалисты нашли на карте страны Выходной, Чуваки, Опухлики, Большую Ржаксу, Суету, Накипелово, Адово, Утехово, Мамкино, Шуточкино, Тусняки.

Кроме того, в России обнаружили населенные пункты Выдумка, Сибирский Гигант, Большой Содом, Добрые Пчелы, Приятное Свидание, Великие Суки, Густые Тычинки, Великий Куст, Пролей-Каша.

По данным сервиса, самое длинное название — 25 букв без пробелов — оказалось у села Кременчуг-Константиновское, отмечает МИР 24. Среди названий без дефисов рекордсменом стало село Верхненовокутлумбетьево с 23 буквами.

Вместе с тем на карте России встречаются названия населенных пунктов из двух букв: специалисты насчитали 27 подобных, чаще всего – Ям и Яр.

