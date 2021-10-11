Яхты, виллы и райские пляжи. Радио JAZZ разыграет поездку на Мальдивы
Радио JAZZ объявило о начале конкурса, главным призом в котором будет поездка на Мальдивы. Победитель получит ваучеры на пять ночей для двоих в отелях сети The OZEN COLLECTION - OZEN RESERVE BOLIFUSHI на острове Болифуши и OZEN LIFE MAADHOO на острове Мааду.
Из аэропорта Мале победитель будет доставлены на острова на собственных роскошных яхтах отелей. В путевки входят проживание на собственной вилле с прямым выходом на пляж или лагуну. В меню отелей - изысканные блюда из свежевыловленных морепродуктов. Также к услугам гостей - собственные роскошные спа-центры островов и водные виды спорта.
В утреннем, дневном и вечернем эфирах радио JAZZ 89.1 FM с 11 по 29 октября будут звучать тематические вопросы розыгрыша. Десять участников с наибольшим количеством правильных ответов за все это время примут участие в финале, который состоится 29 октября. Более подробно об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте радиостанции.
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