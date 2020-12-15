Скромное обаяние «Северстали»: Мордашов получит роскошную яхту

142 метра, шесть палуб и команда в 40 человек – вот краткие характеристики новой яхты, которую вскоре получит владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов. Судно строилось для него на немецкой верфи и, как ожидается, будет передано заказчику в первом квартале 2021 года, с двухлетним опозданием. За это время трижды успело поменяться название яхты, в результате она будет называться Nord, в переводе на русский - «Север».

Алексей Мордашов занимает четвертое место в списке богатейших бизнесменов России. Forbes оценивает его состояние на текущий год в 16,8 миллиарда долларов. В число принадлежащих ему активов, помимо «Северстали», входят также доли в одной из крупнейших туркомпаний мира TUI, в компаниях «Лента», Nordgold, «Силовые машины», а также в банке «Россия», «Национальной медиа группе», Tele2 и СТС.

Заказанное Алексеем Мордашовым судно станет одним из крупнейших в мире в своем классе. Так, яхта Мордашова займет 10-е место в мировом рейтинге после яхты, принадлежащей королевской семье Абу-Даби, и четвертое – в российском, после судов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Мельниченко. В одном из интервью несколько лет назад Алексей Мордашов признавался, что не любит быть «номером один». И тогда же: «Я не люблю транжирить деньги».

Впрочем, ни то, ни другое высказывание не должны ввести в заблуждение относительно скромности характеристик приобретаемого судна. На шести палубах яхты Nord смогут разместиться до 36 гостей в 20 каютах. К их услугам - две вертолетные площадки, бассейн, спа-салон, дайвинг-центр, джакузи, зона для барбекю и пляжная зона. Экипаж яхты будет состоять более чем из 40 человек. По оценкам экспертов, строительство Nord могло обойтись его владельцу в сумму от 300 до 500 миллионов долларов в зависимости от внутренней отделки.

После оценки стоимости яхты владельца компании самое время перейти к оценке зарплаты его рабочих. Так, на сайте одной из крупнейших рекрутинговых компаний можно найти вакансии на предприятиях «Северстали», например, в Орле: токарь – до 40 тысяч рублей, электромонтер – от 28 до 35 тысяч. На «десятку» выше предлагается зарплата электромонтеру по обслуживанию подъемных сооружений в петербургском подразделении «Северстали». На этом фоне весьма приличной выглядит зарплата, предлагаемая руководителю пункта аттестации сварщиков на горнодобывающем предприятии «Северстали» в Костомукше – 64 тысячи рублей.

Яхту на такие зарплаты не купишь. Максимум – надувную лодку.

