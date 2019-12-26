«Я не очень олигарх». Экс-участница Pussy Riot пожаловалась на судебный штраф

26 декабря 201916:05
Михаил Судаков

Соосновательница организации «Зона Права» Мария Алехина в эфире НСН заявила, что не прекратит посещать акции в поддержку политических заключенных.

Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей участницу Pussy Riot Марию Алехину за акцию «СТОП (!) ГУЛАГ». 18 декабря ее задержали за ноябрьскую акцию на Большом Каменном мосту. Тогда Алехину увезли в ОВД и составили протокол о повторном нарушении правил проведения акции. Полицейские хотели оставить девушку в отделе на ночь, но потом отпустили.

Бывшая участница Pussy Riot, соосновательница организации по защите прав заключенных «Зона Права» Мария Алехина рассказала НСН, что административное дело рассмотрели без ее участия.

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«Это существенная сумма. У меня нет 150 тысяч, я не очень олигарх. Я, конечно, продолжу ходить на акции, я считаю, что плакаты в поддержку политзаключенных любого размера не являются никаким нарушением закона Российской Федерации. И, к сожалению, это одна из капель в море тех репрессий, которые происходят сейчас в нашей стране. Мы будем обжаловать решение суда с адвокатом. Мы приехали в суд сегодня, прождали час, нас не пригласили в зал для рассмотрения дела, а просто позвали расписаться в решении суда», - добавила она.

В ноябре 2019 года активисты вывесили баннер с надписью «СТОП (!) ГУЛАГ» и фотографиями людей, которых активисты назвали политзаключенными. Среди них были фигуранты «московского дела», дела «Нового величия», математик Азат Мифтахов, осужденный за разбитое окно в офисе «Единой России», осужденный по «дадинской статье» Константин Котов и другие.

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ФОТО: flickr.com // Телеканал Дождь
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