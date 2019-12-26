«Я не очень олигарх». Экс-участница Pussy Riot пожаловалась на судебный штраф

«Это существенная сумма. У меня нет 150 тысяч, я не очень олигарх. Я, конечно, продолжу ходить на акции, я считаю, что плакаты в поддержку политзаключенных любого размера не являются никаким нарушением закона Российской Федерации. И, к сожалению, это одна из капель в море тех репрессий, которые происходят сейчас в нашей стране. Мы будем обжаловать решение суда с адвокатом. Мы приехали в суд сегодня, прождали час, нас не пригласили в зал для рассмотрения дела, а просто позвали расписаться в решении суда», - добавила она.

В ноябре 2019 года активисты вывесили баннер с надписью «СТОП (!) ГУЛАГ» и фотографиями людей, которых активисты назвали политзаключенными. Среди них были фигуранты «московского дела», дела «Нового величия», математик Азат Мифтахов, осужденный за разбитое окно в офисе «Единой России», осужденный по «дадинской статье» Константин Котов и другие.

