X5 Retail Group раздает «бесплатного» Хабиба Нурмагомедова

Из магазина в Апрелевке Наро-Фоминского округа была похищена картонная фигура чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В связи с чем в торговой сети X5 Retail Group выступили с инициативой дарить «Хабиба» покупателям.

«Если картонные фигуры, являющиеся частью таких кампаний, смогут сделать кого-нибудь счастливее, то мы в индивидуальном порядке готовы пойти навстречу и подарить, что и сделали в данном случае», - сказали в пресс-службе сети, пишет «Подмосковье Сегодня».

Случай с похищением картонной фигуры Нурмагомедова был зафиксирован на камеру видеонаблюдения магазина. Группа молодых людей сначала сделала несколько фотоснимков со звездой UFC, а затем один из парней подхватил макет и направился к выходу.

Ранее особой популярностью у посетителей сети магазинов пользовались макеты Ольги Бузовой, которые рекламировали чипсы.



