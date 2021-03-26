WWF направит средства в 13 российских заповедников
Всемирной фонд дикой природы (WWF) России определил победителей конкурса грантов для особо охраняемых территорий федерального значения. Как сообщает пресс-служба фонда, 13 заповедников получат средства на развитие своих проектов.
Победителями стали Государственные природные биосферные заповедники «Командорский» и «Кроноцкий”, а также национальный парк «Куршская коса» и другие.
Максимальный размер одного гранта составит 800 тысяч рублей. Заповедники участвовали в конкурсе по трем номинациям: «Экопросвещение», «Сохранение редких видов животных» и «Сохранение ключевых экосистем и местообитаний». Всего на конкурс была подана 91 заявка.
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