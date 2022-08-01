WSJ: Estee Lauder ведет переговоры по покупке Tom Ford

Нью-йоркская компания Estée Lauder ведет переговоры о покупке модного бренда Tom Ford. Об этом сообщает the Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным источников, речь идет о сделке стоимостью 3 миллиарда долларов. Как отмечает издание, в случае заключении сделки она станет крупнейшей в истории покупок косметических гигантов.



Estée Lauder в основном продает средства по уходу за кожей, косметику и парфюмерию. К ее брендам относятся MAC, Clinique, La Mer и Aveda. С рыночной стоимостью почти в 100 миллиардов долларов у него есть средства для заключения такой сделки, отмечает WSJ.



