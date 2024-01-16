Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления, рассказали РИА Новости в компании.

На первом этапе схема стала доступна для пользователей, которые покупают товары по постоплате (более 80% пользователей), затем функцией смогут воспользоваться все желающие. Сначала отмена заказа будет возможна лишь для товаров продавцов, хранящих продукцию на собственных складах.