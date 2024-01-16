Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления

Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления, рассказали РИА Новости в компании.

На первом этапе схема стала доступна для пользователей, которые покупают товары по постоплате (более 80% пользователей), затем функцией смогут воспользоваться все желающие. Сначала отмена заказа будет возможна лишь для товаров продавцов, хранящих продукцию на собственных складах.

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Онлайн-ретейлер Wildberries зарегистрировал дочернюю микрофинансовую организацию «ВБ финанс», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В компании подчеркнули, что финансовые технологии остаются стратегическим приоритетом развитие. Создание юридической базы поможет развитию ретейлера. В перспективе Wildberries также планирует учредить еще пять компаний. Новое предприятие предложит продавцам услугу кредитования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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