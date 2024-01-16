Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления
Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления, рассказали РИА Новости в компании.
На первом этапе схема стала доступна для пользователей, которые покупают товары по постоплате (более 80% пользователей), затем функцией смогут воспользоваться все желающие. Сначала отмена заказа будет возможна лишь для товаров продавцов, хранящих продукцию на собственных складах.
Онлайн-ретейлер Wildberries зарегистрировал дочернюю микрофинансовую организацию «ВБ финанс», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В компании подчеркнули, что финансовые технологии остаются стратегическим приоритетом развитие. Создание юридической базы поможет развитию ретейлера. В перспективе Wildberries также планирует учредить еще пять компаний. Новое предприятие предложит продавцам услугу кредитования, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Даниэле Де Росси стал новым главным тренером ФК «Рома»
- Прямые рейсы из России на Филиппины откроются в марте
- Курс евро опустился ниже 95 рублей
- Народный артист РФ Евгений Герчаков госпитализирован в Москве
- Из Apple Watch уберут мониторинг кислорода в крови из‑за патентного спора
- Ракова сообщила о закупке более 200 квадрокоптеров для московских колледжей
- Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления
- Дима Билан привез гумпомощь жителям Донбасса
- В Госдуме предложили Киркорову высказаться о демонтаже «Алеши» в Болгарии
- Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru