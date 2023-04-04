«Странное высказывание»: В «Википедии» удивились претензиям СПЧ

Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский назвал идею закрыть интернет-энциклопедию странной.

«Там столько информации. Пользы от нее больше, чем от Министерства образования, науки, культуры. Странное высказывание от СПЧ», - приводит его слова NEWS.RU.



Он отметил, что любой человек может принять участие в «Википедии», при этом каждый упомянутый в статьях факт нужно подтвердить ссылкой на авторитетный источник.