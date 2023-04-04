«Странное высказывание»: В «Википедии» удивились претензиям СПЧ

Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский назвал идею закрыть интернет-энциклопедию странной.

«Там столько информации. Пользы от нее больше, чем от Министерства образования, науки, культуры. Странное высказывание от СПЧ», - приводит его слова NEWS.RU.

Он отметил, что любой человек может принять участие в «Википедии», при этом каждый упомянутый в статьях факт нужно подтвердить ссылкой на авторитетный источник.

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До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в «Википедии» много ошибок и искажений, но призвал сначала создать ее аналог. Так он прокомментировал призывы закрыть платформу.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил за закрытие интернет-энциклопедии «Википедия». При этом он также отметил, что необходимо предварительно разработать ее альтернативу, причем сделать это нужно как можно быстрее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скрин сайт Википедия
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