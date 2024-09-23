Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний уже в 2027 году
Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний уже в 2027-2028 годах, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский со ссылкой на данные Минцифры на пленарной сессии форума "Цифровая транспортация".
Эксперты отмечают, что техническая возможность проведения такой связи сегодня есть, специалисты прорабатывают детали.
До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Минцифры и Минтранс с просьбой рассмотреть вопрос внедрения Wi-Fi на ж/д маршрутах и в самолетах.
Только один российский провайдер цифровых услуг обладает достаточно развитой инфраструктурой для обеспечения бесперебойного Wi-Fi в поездах, однако проект потребует существенных вложений. Об этом рассказал руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru