Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний уже в 2027 году

Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний уже в 2027-2028 годах, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский со ссылкой на данные Минцифры на пленарной сессии форума "Цифровая транспортация".

Эксперты отмечают, что техническая возможность проведения такой связи сегодня есть, специалисты прорабатывают детали.