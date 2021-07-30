WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за нарушение закона о локализации данных
Мессенджеру WhatsApp грозит штраф в размере 6 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России. Соответствующий протокол поступил в 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы, передает ТАСС.
Как сообщили в суде, протокол в отношении WhatsApp был составлен по статье КоАП РФ о невыполнении оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ.
Дата заседания по делу пока не назначена, пишет News.ru.
Накануне Таганский суд оштрафовал на 3 млн рублей корпорацию Google за нарушение закона о локализации данных российских пользователей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- В Сочи будут штрафовать непривитых туристов
- WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за нарушение закона о локализации данных
- КПРФ обратилась в Верховный суд из-за снятия Грудинина с выборов
- Подозреваемый в убийстве девочки в Самарской области полицейский уволен из органов
- Турция планирует увеличить товарооборот с Россией до $30 млрд к концу года
- На комика Идрака Мирзализаде завели дело за шутку про русских
- Неизвестные напали на штаб афганской миссии ООН
- Мурашко поручил проверить информацию о кубанской семье, якобы пострадавшей от прививки
- СМИ: Один рабочий умер в результате взрыва на химкомбинате в Ростовской области
- Крым получит более 2 млрд рублей на обеспечение надёжной подачи питьевой воды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru