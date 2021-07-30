WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за нарушение закона о локализации данных

Мессенджеру WhatsApp грозит штраф в размере 6 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России. Соответствующий протокол поступил в 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы, передает ТАСС.

Как сообщили в суде, протокол в отношении WhatsApp был составлен по статье КоАП РФ о невыполнении оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ.

Дата заседания по делу пока не назначена, пишет News.ru.

Накануне Таганский суд оштрафовал на 3 млн рублей корпорацию Google за нарушение закона о локализации данных российских пользователей.

