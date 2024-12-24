Москвичам дали рекомендации по борьбе с мошенниками
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы выпустил памятку, в которой снова призвал жителей сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.
Отмечается, что схемы мошенников регулярно меняются и адаптируются к новым технологиям, социальным, юридическим изменениям и общей бытовой повестке. Мошенники понимают, что людей легче обмануть во время массовых выплат, государственных праздников, распродаж, политических изменений и ЧС. Указывается, что они могут знать возраст человека, уровень дохода, профессию и выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и заставит действовать немедленно.
Власти Москвы дали некоторые простые рекомендации для снижения риска быть обманутыми. Гражданам нужно использовать сложные пароли и постоянно их обновлять. Также важно подключить двухфакторную аутентификацию. Кроме того, нужно контролировать операции по счетам и регулярно проверять свою кредитную историю. Нельзя разглашать и личную информацию в соцсетях.
Вместе с тем важно помнить, что сотрудники силовых структур (МВД, ФСБ) никогда не используют для связи с гражданами мессенджеры, не проводят оперативные и следственные действия по телефону, а также не высылают копии и сканы служебных удостоверений и других документов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru