Москвичам дали рекомендации по борьбе с мошенниками

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы выпустил памятку, в которой снова призвал жителей сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.

Отмечается, что схемы мошенников регулярно меняются и адаптируются к новым технологиям, социальным, юридическим изменениям и общей бытовой повестке. Мошенники понимают, что людей легче обмануть во время массовых выплат, государственных праздников, распродаж, политических изменений и ЧС. Указывается, что они могут знать возраст человека, уровень дохода, профессию и выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и заставит действовать немедленно.