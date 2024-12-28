«Борьба щита и меча»: Ограничение звонков с IP-телефонии не остановит мошенников

Формулировка постановления правительства слишком широкая, однако она не означает, что теперь запретили все звонки с IP-телефонии, отметил в эфире НСН Эльдар Муртазин. 

Ограничение звонков с IP-телефонии не остановит телефонных мошенников – вопрос с подменой номеров был решен еще в 2022 году, теперь же кабмин РФ просто закрывает дыры в законодательстве, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН.

Ранее правительство России отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны. Такие меры приняли для ограничения телефонного мошенничества. Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она позволяла с помощью интернета совершать звонки по телефонной или мобильной сети связи. Муртазин рассказал, как мера поможет в борьбе с телефонными мошенниками.

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«Мошенники с номера Сбера уже не звонят. В декабре 2022 года заработала система «Антифрод». Она вышла на проектную мощность где-то за год. То есть, уже в 2023 году подменных номеров как таковых не было. В целом проблема была решена с подменой номеров, мы просто закрываем дырки, которые есть и которые были в законодательстве. Сейчас законодательство не всегда успевает за техническими решениями. Плюс мы формально закрываем дырки, что небольшие операторы, которые существуют, могли предлагать такую услугу и делать вид, что они не понимают, что услугой пользуются мошенники. Сейчас они не могут этого делать уже по закону. Но мошенники что-то другое наверняка придумают, это борьба щита и меча. Но в этом раунде, скажем так, победа за нами», - сказал Муртазин.

Он объяснил, что формулировка постановления правительства слишком широкая, однако она не означает, что теперь запрещены все звонки с IP-телефонии.

«IP-телефония использовалась практически всегда законно. Другое дело, что тут речь идет не о подмене номеров с тем, что она законна – подмена номеров никогда не была законной. Скорее, мы говорим о том, что было приземление звонков так называемое. То есть, кто-то звонит по интернету, дальше есть шлюз, который преобразует этот звонок из интернет-звонка в звонок с некоего номера. И этот номер уже показывается у вас на телефоне, будь то городской телефон, мобильный, не суть важно. Речь здесь идет об изменении именно таких звонков. К сожалению, формулировка достаточно широкая, поэтому позволяет трактовать, что вообще запрещают все такого рода звонки, но это не так. Речь идет именно о шлюзах, когда звонок из интернета преобразуется в звонок на обычную сеть, будь то городские номера, будь то мобильные номера», - добавил он.

В декабре 2022 года Главный радиочастотный центр запустил единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод». Она предназначена для борьбы с телефонным мошенничеством. Платформа позволяет блокировать звонки и сообщения с подменных номеров. По данным на февраль текущего года, к системе «Антифрод» подключились свыше 700 операторов связи РФ – более половины от общего числа. Система уже заблокировала 5,4 млрд мошеннических звонков, платформа контролирует порядка 78% номерной емкости операторов связи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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