«Борьба щита и меча»: Ограничение звонков с IP-телефонии не остановит мошенников

Ограничение звонков с IP-телефонии не остановит телефонных мошенников – вопрос с подменой номеров был решен еще в 2022 году, теперь же кабмин РФ просто закрывает дыры в законодательстве, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН.

Ранее правительство России отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны. Такие меры приняли для ограничения телефонного мошенничества. Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она позволяла с помощью интернета совершать звонки по телефонной или мобильной сети связи. Муртазин рассказал, как мера поможет в борьбе с телефонными мошенниками.