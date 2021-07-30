Вызванный в прокуратуру комик Идрак Мирзализаде снова пошутил про русских

Комик Идрак Мирзализаде, вызванный в прокуратуру из-за шутки о русских, снова пошутил о «любви русских к фекалиям» на одном из своих концертов в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

В пятницу Мирзализаде выступил в одном из столичных заведений, где снова высказался на эту тему в попытках оправдаться за свой скандальный монолог.

«Просто я пошутил, выразился, возможно, немного грубовато, но в любом случае это шутка в контексте и так далее. И это все вырезали и начали форсить, что я русофоб. Это так и есть, я русофоб. У меня лучший друг Коля Андреев, он мой лучший друг на время этого конфликта, и у Коли реально ********* матрас», — заявил комик.

Кроме того, стендапер добавил, что большинство его зрителей — славяне и русские, и затем попросил русских поаплодировать, а после «встать и уйти». Мирзализаде добавил, что выступление окончено, и всем зрителям пора уходить, сообщает Ura.ru.

Ранее из-за шутки о русских комика вызвали в прокуратуру. Прокуратура возбудила против Мирзализаде административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Комику грозит административный арест на 15 суток, штраф до 20 тысяч рублей или до 100 часов обязательных работ.

