Выживший после падения с 13 этажа рассказал, что стал сильнее любить жизнь

Житель Ленинского района Подмосковья Антон (имя изменено) выжил после падения с 13 этажа, после случившегося мужчина понял, что «был дураком» и стал сильнее любить жизнь. Об этом пишет сайт АиФ.

По словам 33-летнего мужчины, трагедия произошла в январе. Антон выпил с пришедшим к нему другом, присел на подоконник у открытого окна, в этот момент его товарищ вышел из комнаты.

«Когда друг вернулся, увидел, что комната пуста и окно открыто... Я не могу знать точно, что со мной произошло. Всем советую соблюдать осторожность и не повторять моих ошибок», — рассказал пострадавший.

Антон пришел в себя примерно через месяц в реанимации. Мужчина мог двигать только левой половиной тела, перенес операции на руке и ноге, однако теперь он может двигаться, опираясь на трость. Сейчас Антону сложно ходить на большие расстояния, после длительной комы внимание рассеянно, мужчине предстоят еще месяцы лечения, и около года он не сможет работать.

После трагедии Антон понял, что жил неправильно: теперь он не подходит к открытому окну, бросил пить и курить.

«Глядя вниз со своего окна тринадцатого этажа, я понял, что моя жизнь — это чудо», — заключил мужчина.

