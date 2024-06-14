Выживший после падения с 13 этажа рассказал, что стал сильнее любить жизнь
Житель Ленинского района Подмосковья Антон (имя изменено) выжил после падения с 13 этажа, после случившегося мужчина понял, что «был дураком» и стал сильнее любить жизнь. Об этом пишет сайт АиФ.
По словам 33-летнего мужчины, трагедия произошла в январе. Антон выпил с пришедшим к нему другом, присел на подоконник у открытого окна, в этот момент его товарищ вышел из комнаты.
«Когда друг вернулся, увидел, что комната пуста и окно открыто... Я не могу знать точно, что со мной произошло. Всем советую соблюдать осторожность и не повторять моих ошибок», — рассказал пострадавший.
Антон пришел в себя примерно через месяц в реанимации. Мужчина мог двигать только левой половиной тела, перенес операции на руке и ноге, однако теперь он может двигаться, опираясь на трость. Сейчас Антону сложно ходить на большие расстояния, после длительной комы внимание рассеянно, мужчине предстоят еще месяцы лечения, и около года он не сможет работать.
После трагедии Антон понял, что жил неправильно: теперь он не подходит к открытому окну, бросил пить и курить.
«Глядя вниз со своего окна тринадцатого этажа, я понял, что моя жизнь — это чудо», — заключил мужчина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выживший после падения с 13 этажа рассказал, что стал сильнее любить жизнь
- Путин: Пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии
- Финляндия заподозрила четыре самолета РФ в нарушении воздушного пространства
- Лагерь «Артек» отметит столетие международной конференцией и традиционными чтениями
- СМИ: На ухудшение качества импортозамещенных товаров пожаловались 60% россиян
- ФАС оштрафовала «Яндекс» за незаконную рекламу
- Глава Астрахани Полумордвинов сообщил, что покидает свой пост
- Аналитики рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов
- Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев остался без руки
- Жора Крыжовников удостоен премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru